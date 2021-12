Millionen-​​Raub-​​Komplizin bekommt nur 26.000 Euro

Im deutschen Bremen ist einer 28-jährigen Frau ein Millionen-Coup gelungen. Sie wird dringend verdächtigt, bei einem Raubzug auf die Geldtransportfirma Loomis in Bremen involviert zu sein. Die Polizei der Hansestadt fahndet immer noch nach der Diebin. Eine Komplizin wurde bereits festgenommen. Dieser wird nun am Landgericht Bremen der Prozess gemacht. Die Anklage lautet Beihilfe in besonders schwerem Fall. Die Angeklagte Mittäterin schweigt bisher aber hartnäckig. Sie soll der Haupttäterin bei der Planung der Tat geholfen haben und an der Flucht beteiligt gewesen sein.

Jetzt wurde bekannt, dass die Komplizin von den 8 Millionen Euro gerade einmal 26.000 Euro bekam. So viel sollen die Ermittler nämlich bei einer Hausdurchsuchung gefunden haben. Wie die «Bild» schreibt, steht in der Anklage: «Bereits unmittelbar nach der Tat soll sie von dem entwendeten Bargeld diesen Anteil erhalten haben.» Warum sie nur so wenig bekam, ist bisher noch völlig unklar.

Zum Coup war es am 21. Mai gekommen: Yasmin Gündogan entwendete mehrere mit Geld gefüllte Sicherheitstaschen in einem Rollcontainer. Danach meldete sie sich krank. Dass das Geld fehlte, wurde von dem Unternehmen erst vier Tage später bemerkt und zur Anzeige gebracht.

(L'essentiel/Florian Osterwalder)