Mörder (79) nach 35 Jahren hingerichtet

In den USA ist am Donnerstag ein verurteilter Mörder mit einer Giftspritze hingerichtet worden. Ein Sprecher der Strafvollzugsbehörde des US-Bundesstaats Oklahoma sagte, die Hinrichtung mittels eines tödlichen Medikamentencocktails sei «ohne Komplikationen» verlaufen. Der 79-jährige Hingerichtete Bigler Stouffer hatte für den Mord an der Lehrerin Linda Reaves im Jahr 1985 und den Mordversuch an ihrem Freund Doug Ivens mehr als 35 Jahre im Todestrakt verbracht.

Der Oberste Gerichtshof und Gouverneur Kevin Stitt hatten Anträge auf einen Aufschub der Hinrichtung abgelehnt. Stouffer war der zweite Verurteilte, der dieses Jahr in Oklahoma hingerichtet wurde, und der elfte USA-weit.

Nach Angaben der Organisation Death Elfmeter Information Center sind für dieses Jahr keine weiteren Hinrichtungen mehr in den USA geplant. Somit gab es dieses Jahr so wenige Hinrichtungen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Vergangenes Jahr waren 17 Verurteilte hingerichtet worden. Einer der Gründe für den Rückgang ist, dass US-Präsident Joe Biden auf Bundesebene keine Häftlinge mehr hinrichten lässt. Sein Vorgänger Donald Trump hatte das Moratorium nach 17-jähriger Pause aufgehoben.

(L'essentiel/AFP/fur)