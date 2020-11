19-​​Jährige rettet mit ihrem Tod vier Leben

Im Juli starb Honor Uloth (19), ein Spross der Guinness-Großfamilie, auf tragische Weise bei einem Unfall im Swimmingpool. Wie verschiedene britische Medien berichten, zog ihr Bruder Rufus (15) sie aus dem Wasser, aber jede Hilfe kam zu spät. Sie wurde mit Hirnschäden ins Krankenhaus gebracht, wo sie sechs Tage später verstarb. Die Umstände des Unfalls sind nicht restlos geklärt. Es gibt keine Augenzeugen.

Eine Theorie der Polizei geht davon aus, dass Uloth an der Party im Garten ihrer Familie vom Whirlpool alleine zum Swimmingpool zurückging, hineinspringen wollte, dabei ausrutschte und mit dem Kopf auf einem Stein aufschlug. Es war kein Alkohol im Spiel.

Organe von Honor Uloth retteten vier Leben

Ihre Familie verkündete am Freitag den Tod von Honor Uloth offiziell: «Wir sind völlig am Boden zerstört.» Ihre Tochter habe stets klargemacht, dass sie sich wünsche, dass ihre Organe gespendet würden, sollte sie sterben. Wie nun bekannt wurde, ging ihr Wunsch in Erfüllung. Nach Angaben der Ärzte retteten ihre Organe vier Leben und halfen zehn weiteren Menschen.

Die 19-Jährige gehört zur reichen Großfamilie Guinness (Vermögen umgerechnet rund 1,1 Milliarden Euro) der Besitzerin der weltbekannten Brauereien. Ihre Eltern sind Rupert Uloth und Louisa Jane Guinness, deren Vater Benjamin Guinness zwischen 1962 und 1986 Vorsitzender der Groß-Brauerei war und den Titel Earl of Iveagh trug. Gegenüber der Daily Mail sagte ihr Vater: «Honor war unser Diamant mit einem Herzen aus Gold. Ihre Fähigkeit zu strahlen und uns Leichtigkeit und Freude zu bringen, war die Charakteristik ihres Lebens.»

(L'essentiel)