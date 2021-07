Riesiger Dorf-​​Mob prügelte Giorgio Scanu zu Tode

Ein aufgewühlter Mob hat am Donnerstag den Italiener Giorgio Scanu in der Ortschaft Santa Ana de Yusguare im Süden von Honduras getötet. Rund 600 Personen, teilweise bewaffnet, stürmten sein Haus, schlugen den Mann mit Steinen, Macheten und Stöcken, zündeten sein Haus und sein Auto an. Nicht einmal die ausgerückte Polizei konnte die Meute aufhalten. Scanu starb aufgrund seiner schweren Verletzungen wenig später in einem örtlichen Krankenhaus.

Der Italiener war für den Tod seines Nachbarn, den 74-jährigen Juan de Dios Flores, verantwortlich gemacht worden. Die beiden Männer hatten laut der honduranischen Zeitung «La Prensa» einen Streit wegen einem gefällten Baum. Zuletzt hatte Scanu Flores auch vorgeworfen, ihn bestohlen zu haben. Der Rentner wurde am Mittwoch tot in einem Park aufgefunden - die Nachbarn hielten die Tat für eine Racheaktion Scanus. Wie «El Heraldo» berichtet, gaben die Dorfbewohnerinnen und -bewohner an, Scanu habe Flores durch Schläge mit einem Stein getötet.

In den sozialen Medien werden Fotos und Videos der Gewalttat geteilt. Mit diesen Bildern will die Polizei die Täter ausfindig machen. Fünf Menschen seien mittlerweile festgenommen worden, berichtet «Radio Vision Honduras» am Freitag.





(L'essentiel/Karin Leuthold)