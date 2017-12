Die meisten Kinder wünschen sich zu Weihnachten Süßigkeiten oder Unmengen von Spielzeug. Die kleine Jennifer Murphy aus Kanada wünscht sich jedoch nur eines: Sie möchte ihren Bruder loswerden.

Santa: Take cookies, milk, and brother; leave presents



One girl's plea spray painted on the snowbank https://t.co/HvpistwDbB pic.twitter.com/w7AxNUE3vW — CBC NL (@CBCNL) 20. Dezember 2017

Um ihren Wunsch zu äußern, geht Jennifer nicht den traditionellen Weg und schreibt dem Weihnachtsmann einen Brief. Nein, bei ihr darf das Ganze etwas spezieller sein. Die neunjährige aus dem kanadischen St. John’s schrieb ihren Wunsch mit Großbuchstaben in den Schnee. «Weihnachtsmann, halt hier an. Lass Geschenke da, nimm den Bruder mit!», schrieb sie in großen roten Buchstaben.

Auf einen weiteren Schneehaufen schrieb sie: «Weihnachtsmann, ich habe es versucht. Aber mein Bruder ist der schlimmste.» Keiner sollte diese Nachricht übersehen – auch nicht Jennifers dreizehnjähriger Bruder Ryan. Der nahm den Streich allerdings mit Humor, wie die Mutter der beiden dem Nachrichtenportal «CBC News» erzählte. Die Twitter-Gemeinde ist sich allerdings unsicher, ob die kleine den Wunsch tatsächlich selbst in den Schnee geschrieben hat.



(chb/L'essentiel)