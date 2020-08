Mann stirbt nach Einsatz – Polizistin zeigt Hitlergruß

A distressing video of police brutality at Charleroi airport in Belgium from 2018 has just surfaced. Police sat on Slovak Jozef Chovanec for 16 minutes. One officer even performed a Nazi salute.



Chovanec later died in hospital.



Disgraceful.#Hitlergroetpic.twitter.com/WCptiaNkWL — Khaled Diab (@DiabolicalIdea) August 20, 2020

Ein Video aus einer Gefängniszelle sorgt in Belgien für Empörung. Zu sehen ist, wie Polizisten einen Inhaftierten gewaltsam auf seine Pritsche drücken. Einer der Polizisten sitzt dabei während 16 Minuten auf die Brust des Häftlings. Währenddessen zeigt eine andere Polizistin den Hitlergruß. Die Finger der anderen Hand führt sie dabei zu den Lippen, um einen Hitlerbart zu simulieren.

Der Inhaftierte, ein damals 38-jähriger Slowake namens Jozef Chovanec, verstarb später im Krankenhaus – offiziellen Angaben zufolge an einem Herzinfarkt. Das Video zeigt auch, wie herbeigerufene Sanitäter ihn noch in der Zelle zu reanimieren versuchen. Der Vorfall ereignete sich bereits im Februar 2018 . Erst jetzt wurden von der belgischen Zeitung Het Laatste Nieuws die Aufnahmen veröffentlicht.

Witwe zieht Parallele zu George Floyd

Die Zeitung veröffentlichte die Aufnahmen auf Wunsch der Witwe von Jozef Chovanec. Ihre Anwälte hatten ihr davon abgeraten. Sie aber wollte, dass die Öffentlichkeit von der Aufnahme erfährt. «Unsere Mandantin wollte diese Bilder der Welt zeigen, weil sie kein Vertrauen in die strafrechtlichen Ermittlungen hat», wird einer der Anwälte zitiert.

Het Laatste Nieuws sprach mit der Witwe. Sie kommt wie ihr verstorbener Mann aus der Slowakei. Sie zieht eine Parallele zum Tod von George Floyd. Dieser starb während eines Polizeieinsatzes in den USA, als ihm ein Polizist minutenlang das Knie in den Nacken drückte und ihm so die Luft abschnürte «Bei den Videos von der Verhaftung des Amerikaners George Floyd dachte ich sofort: Mein Mann starb auf die gleiche Weise», so die Witwe Henrieta Chovancova.

Blutüberströmter Kopf

Jozef Chovanec wurde am Flughafen Brüssel verhaftet, weil er sich geweigert hatte, beim Boarding sein Ticket zu zeigen. Das steht im Polizeibericht, den der deutsche Spiegel zitiert. Auf dem nun veröffentlichten Überwachungsvideo ist weiter zu sehen, wie Chovanec in der Zelle seinen Kopf so lange gegen die Wand schlägt, bis er blutüberströmt ist.

Die Polizistin, die den Hitlergruß zeigte, wird vorläufig in den Innendienst versetzt. Der belgische Innenminister hat eine «lückenlose Aufklärung» versprochen, während der Vize-Bundespolizeichef den Hut genommen hat. Die Ermittlungen im Fall dauern an.

(L'essentiel/Reto Heimann)