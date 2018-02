Ärzte ziehen einer Frau 13 Würmer aus dem Auge

Einer Patientin im US-Staat Oregon sind Würmer aus dem linken Auge entfernt worden. Der Parasit sei durch Fliegen übertragen worden und trete sonst bei Rindern im Norden der Vereinigten Staaten und im Süden von Kanada auf, teilten Wissenschaftler am Montag mit. Nie zuvor sei der Augenwurm Thelazia gulosa bei einem Menschen entdeckt worden, hieß es.

In dem Fachmagazin «American Journal of Tropical Medicine and Hygiene» schrieben die Wissenschaftler, der Parasit sei über spezielle Fliegen übertragen worden, die sich von Tränen ernährten, die den Augapfel benetzen. Die 26-jährige Frau, die sich bereits im August 2016 infizierte, sei in einem Rinderzuchtgebiet in Oregon ausgeritten und habe dort gefischt.

Ein Zentimeter groß

Nach einer Woche mit Augenproblemen habe sie einen kleinen Wurm aus ihrem Auge gezogen, danach hätten Ärzte innerhalb von zwei Wochen 13 weitere entfernt. Diese seien durchsichtig und rund einen Zentimeter groß gewesen. Nach der Beseitigung des Parasiten habe die Patientin keine Symptome mehr gehabt, hieß es.

Augenwürmer treten bei unterschiedlichen Tieren auf, darunter auch Katzen und Hunde, und werden durch diverse Fliegen übertragen. Zwei andere Typen des Wurms Thelazia sind den Wissenschaftlern zufolge bereits beim Menschen vorgekommen, nun erstmals auch Thelazia gulosa.

(L'essentiel/chk/sda)