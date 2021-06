Mann will Mädchen retten und verschwindet selbst

Am Samstag badete in Kollmar (Kreis Steinburg) eine Neunjährige in der Elbe und wurde von der Strömung mitgerissen. Drei Erwachsene folgten dem Mädchen, um es zu retten – vergeblich. Einer der Männer ging unter und wird seitdem ebenfalls vermisst.

Hubschrauber, Taucher und Drohne im Einsatz

Das Mädchen aus Elmshorn ist am Samstagnachmittag mit einer Freundin und deren Eltern am Strand baden gegangen und ist laut Polizei vom Elbsog mitgerissen worden. Die Mutter des Mädchens sei später hinzugekommen und musste medizinisch betreut werden. Das Mädchen konnte bislang nicht gefunden werden.

Die Rettungskräfte suchen auch mit dem Hubschrauber nach dem Kind (Jonas Walzberg / dpa / picturedesk.com)

Bei dem Rettungseinsatz am Hafen in Kollmar sind nach Angaben der «dpa» zwei Hubschrauber und Taucher beteiligt, eine Drohne war in der Luft. Die Suche läuft auch mehrere Kilometer elbab- und aufwärts.

(L'essentiel/tha)