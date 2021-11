«Dann hörten wir einen Knall und Schreie»

Bei der Amokfahrt des noch unbekannten Fahrers in Waukesha sind nach neusten Angaben über 40 Personen verletzt und fünf Menschen getötet worden.

Augenzeuge Angelito Tenorio, der selbst am Umzug teilgenommen hatte, berichtete von einem Auto, das «mit voller Geschwindigkeit» über die Paradestrecke raste. «Und dann hörten wir einen lauten Knall und ohrenbetäubende Schreie von Menschen, die von dem Fahrzeug getroffen wurden», sagte Tenorio gegenüber dem «Milwaukee Journal Sentinel». «Und dann sahen wir, wie die Leute wegliefen oder weinend stehen blieben, und da waren Leute auf dem Boden, die aussahen, als wären sie von dem Fahrzeug getroffen worden.»

«Der Wagen raste an uns vorbei», berichtete Chris Germain, Eigentümer einer Tanzschule, deren Schüler an der Parade teilnahmen. Er berichtete dem Sender Fox6 Milwaukee von Rettungssanitätern, die Verletzte auf der Straße versorgten. Unter den Verletzten seien Schüler der katholische Schule in Waukesha und ein Priester, berichtete CNN unter Berufung auf die Erzdiözese Milwaukee. Die örtlichen Schulen sollen am Montag geschlossen bleiben.

Der Gouverneur von Wisconsin, Tony Evers, äußerte sich einem Tweet bestürzt und sprach von einer «sinnlosen Tat».

Kathy and I are praying for Waukesha tonight and all the kids, families, and community members affected by this senseless act. I'm grateful for the first responders and folks who acted quickly to help, and we are in contact with local partners as we await more information.