Polizistin in Kommissariat nahe Paris erstochen

Am Freitag um 14.20 Uhr hat ein Mann im Kommissariat von Rambouillet, einer Kleinstadt rund 50 Kilometer südwestlich von Paris, eine Polizistin im Alter von 45 bis 50 Jahren mit einem Messer attackiert. Die Frau, die gerade das Gebäude betreten hatte, wurde dabei so schwer verletzt, dass sie, trotz Reanimation durch Feuerwehrleute, noch vor Ort ihren Verletzungen erlag. Offenbar war die administrative Mitarbeiterin am Hals verletzt worden.

Der Angreifer, ein 36-jähriger Mann mit tunesischer Staatsangehörigkeit, sei daraufhin von Kollegen der Polizistin mit zwei Schüssen getötet worden, berichtet «Le Parisien». Er habe seit 2009 im Land gewohnt.

Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unbekannt. Bisher sind die Antiterror-Behörde sowie Premierminister Jean Castex und Innenminister Gérald Darmanin zum Tatort nach Rambouillet gefahren.

(L'essentiel/trx)