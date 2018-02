Russe erweckt Kopf ohne Körper zu neuem Leben

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am 6. Mai 1953 führt US-Chirurg John Heysham Gibbon die weltweit erste erfolgreiche Operation am offenen Herzen durch. Dabei gelingt es ihm, den Atriumseptumdefekt (ein Loch in der Scheidewand zwischen den beiden Vorhöfen des Herzens) der 18-jährigen Patientin zu beheben.

Das Gerät bestand aus zwei mechanisch betriebenen Pumpen. Die eine beförderte venöses Blut, das von einem Spendertier stammte, in den sogenannten Oxygenator, wo es mit Sauerstoff angereichert wurde. Die andere pumpte das sauerstoffhaltige Blut in den Kreislauf des Versuchtiers. Damit das Blut des Spender- und des Versuchstiers nicht stockte, wurde es mit Suramin, einem Gerinnungshemmer, behandelt.

Möglich macht ihm das eine Eigenentwicklung: eine Herz-Lungen-Maschine, welche die Pumpfunktion des Herzens sowie die Lungenfunktion für einen begrenzten Zeitraum ersetzt und so eine Operation am offenen Herzen überhaupt erst erlaubt.

Der Erste, der zu dieser Technik forscht, ist Gibbon jedoch nicht. Der eigentliche, wenn auch kaum bekannte Pionier auf diesem Gebiet, ist der Russe Sergej Brjuchonenko, wie es in «The Annals of Thoracic Surgery» heißt.

Erster Weltkrieg gab den Anstoß

Ausgelöst werden Brjuchonenkos Forschungen durch den Ersten Weltkrieg (1914 bis 1918). Als Assistenzarzt in einem Infanterie-Regiment begegnet er immer wieder Patienten, deren Lungen, Herzen und Gefäße im Kampf Schaden genommen haben – und er denkt über Möglichkeiten nach, wie man ihr Leben retten könnte.

Ab 1923 beginnt er auf diesem Gebiet zu forschen. Gemeinsam mit einem Kollegen entwickelt er einen Apparat für «künstliche Zirkulation mit Blut von Warmblütern», eine simple Art Herz-Lungen-Maschine, die er Autojektor tauft. Dieser soll ihm helfen, einen Organismus ohne eigenes Herz und eigene Lunge am Leben zu halten.

Trotz Blutungen ein Erfolg

Bereits das erste Experiment im Jahr 1926 ist vielversprechend: Zwar muss es aufgrund heftiger Blutungen des Versuchstiers unterbrochen werden. Aber zuvor gelingt es den Forschern, es während zwei Stunden mithilfe des Autojektors am Leben zu halten – etwas, was noch nie zuvor jemandem gelungen war.

Nach sieben weiteren Versuchen mit zum Teil ganzen Körpern hält Brjuchonenko fest: «Mit der Durchführung dieser Experimente wollten wir die prinzipielle Möglichkeit einer Operation am vorübergehend stillgelegten Herzen zeigen.» Das sei ihnen gelungen. Damit der künstliche Kreislauf aber tatsächlich angewendet werden könne, müsse die Technik noch verbessert werden.

Neues Leben im abgetrennten Kopf

1928 ist es dann so weit: Auf dem Kongress der Physiologen der Sowjetunion präsentiert Brjuchonenko seinen Autojektor dem Fachpublikum – mithilfe eines abgetrennten Hundekopfs (siehe Video oben).

Kurz nachdem der Apparat angeworfen wurde, zeigt der Kopf erste Lebenszeichen. Er interagiert sogar mit den Forschern: Piksen sie ihm ins Auge, blinzelt er. Träufeln sie ihm Zitronensäure auf die Nasenspitze, leckt er diese ab. Auch auf Licht und die Erschütterungen eines kleinen Hammers reagiert er.

Der endgültige Beweis

Doch damit nicht genug. In einem weiteren Experiment zeigt Brjuchonenko, dass seine Maschine auch einen ganzen Organismus am Leben halten kann:

Dafür entziehen er und seine Kollegen einem betäubten Hund zunächst das Blut, was zu einem Stillstand der Vitalfunktionen führt. Nach zehn Minuten läuft der Autojektor an und pumpt frisches, mit Sauerstoff angereichertes Blut in den Körper.

Zunächst reagiert das Herz, dann Puls und Atmung. Als die Körperfunktionen wieder kräftig genug sind, schalten die Wissenschaftler die Herz-Lungen-Maschine aus. Dann übernimmt der Körper wieder und kurze Zeit später ist der Hund ganz der Alte. Damit ist der Beweis erbracht, dass der Autojektor funktioniert. Dass Brjuchonenko trotzdem nicht in die Annalen einging, ist dem Zweiten Weltkrieg (1939 bis 1945) geschuldet, währenddessen viele seiner Aufzeichnungen verloren gingen.

