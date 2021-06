Boeing 777 fliegt mit nur einem Passagier

Diesen Flug wird Bhavesh Javerin wohl niemals vergessen: Aufgrund der derzeitigen Reisebeschränkungen kam der 40-Jährige in den Genuss, als einziger Passagier in einer Boeing 777 mit 360 Sitzplätzen von Mumbai nach Dubai zu fliegen.

Wie es dazu kam? Zwar hat Emirates aufgrund der Corona-Lage in Indien derzeit fast alle Flüge zu Zielen in dem Land ausgesetzt – nicht aber den Flug EK501.

