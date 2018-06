Halbnackter bewirft Polizei über den Dächern von Wien

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach sieben Stunden Nervenkrieg hat ein Spezialeinsatzkommando in Wien einen halbnackten Tatverdächtigen auf einem Häuserdach überwältigt. Der 36-Jährige hatte zuvor mit Dachziegeln um sich geworfen und erheblichen Schaden an mehreren Autos angerichtet. Außerdem wurde bei dem Einsatz auf dem Wohnhaus am Donnerstag ein Polizist verletzt.

Wie die Polizei berichtete, sollte der Mann am frühen Morgen in seiner Dachgeschosswohnung wegen Raubes, Körperverletzung und Sachbeschädigung festgenommen werden, flüchtete aber aufs Dach. Die Feuerwehr hatte während der stundenlangen Gespräche mit dem 36-Jährigen, der nur mit einer Hose und Schuhen bekleidet war, vorsorglich ein Sprungkissen vor dem viergeschossigen Haus ausgebreitet.

Nach den nervenaufreibenden Verhandlungen beendete ein Elektroschocker schließlich das Spektakel über den Dächern der österreichischen Hauptstadt.

(L'essentiel/dpa)