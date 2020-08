Das «No Drama Lama» entschärft jede Demo

Ihn bringt so schnell nichts aus der Ruhe: Stoisch steht er da, sein Blick zeigt eine Mischung zwischen kühler Gelassenheit und ostentativ zur Schau getragener Langeweile. Die Rede ist von Caesar McCool, auch bekannt unter dem Namen «Caesar the No Drama Llama».

Spotted: Caesar the No Drama Llama in downtown Portland at the nightly protest.



Livestream: https://t.co/Qo6PhmtZhk pic.twitter.com/eGs6Kdlfvi — KOIN News (@KOINNews) July 26, 2020

Caesar ist ein sechs Jahre altes argentinisches Lama, das als «Therapielama» eingesetzt wird. Allein seine Präsenz beruhige die Menschen, schreibt die «Washington Post». Und so kam Caesar auch während der teils gewalttätigen Protesten zwischen Polizei und Demonstranten in Portland im US-Bundesstaat Oregon zum Einsatz.

I for one am all for Caesar the no drama llama turning up at protests#BlackLivesMatter #PortlandProtests #dramallama pic.twitter.com/tDiaFGxyWC — Thomas Brewer (@Th_brewer) June 4, 2020

«Wenn die Leute auf Caesar treffen, schmelzen sie dahin», sagt sein Besitzer Larry McCool, der in Jefferson, ebenfalls im Bundesstaat Oregon, eine Lamafarm betreibt. «Die Leute können klatschen, johlen, stampfen – sobald sie Caesar sehen, können sie gar nicht anders, als ihn zu streicheln und zu umarmen», beschreibt McCool seine Erlebnisse während den Protesten in Portland.

HAPPENING NOW: Protestors gathering at 13th & Stark. Caesar ‘the no drama lama’ is here too. People here telling me a big group downtown is headed this way. #PortlandProtests @KOINNews pic.twitter.com/AkWWVvvyf3 — Jenny Young (@jennytyoung) June 3, 2020

Dabei komme es gar nicht darauf an, auf welcher Seite die Demonstranten stehen. Denn: Auch die Polizei reagiere ganz ähnlich auf das Lama. Bilder, die in den sozialen Medien herumgereicht werden, zeigen eine Gruppe Polizeibeamte, die mit Caesar ein Selfie schießen. Auch die Polizei von Portland postete ein Bild mit Caesar.

Officers Miron and Johnson with Caesar the "No Drama" llama (@CaesarTheLlama) at the Lloyd Block Party. ???? pic.twitter.com/KClKd62BCW — Portland Police (@PortlandPolice) July 25, 2019

«Caesar hat eine beruhigende Wirkung. Wo er ist, kann er noch so heikle Situationen entschärfen. Die Leute lieben ihn, wie Caesar die Leute umgekehrt liebt», so sein Halter Larry McCool. Insgesamt haben Larry und Caesar schon an über 50 Demonstrationen in den USA teilgenommen.

(L'essentiel/Reto Heimann)