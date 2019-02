Pädophiler muss für 15.000 Jahre hinter Gitter

Garrick Bloom wurde vergangenen Donnerstag in einem Obdachlosenheim in der Nähe der Bushaltestelle einer Schule in Tallahassee, Florida, verhaftet. Gegen den 46-jährigen Amerikaner war am 16. Januar ein Haftbefehl erlassen worden. Die Polizei ist erleichtert, dass sie den Mann, der als pädophil gilt endlich dingfest machen konnte: «Hier sind jeden Tag Kinder unterwegs, die den Schulbus nehmen. Es wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, bis ein solches Raubtier zuschlägt», sagt der stellvertretende Einsatzleiter Marty West.

Allein die Anzahl der Anklagen gegen Bloom ist erschütternd: Für den Zeitraum zwischen 2007 und 2012 wird er in je 216 Fällen wegen Vergewaltigung eines Kindes, wegen besonders aggressiven sexuellen Handlungen gegenüber einem Kind, wegen schweren Kindesmissbrauchs, sexueller Gewalt, und zudem wegen Gefährdung des Wohlbefindens eines Kindes angeklagt. Von den über 800 Anklagen gegen den 46-Jährigen könnten alleine 648 Vergehen mit jeweils 20 Jahren Gefängnis geahndet werden. Würde Bloom für schuldig befunden, könnte er rechnerisch mit mehr als 15.000 Jahren Gefängnis bestraft werden.

Die Ermittlungen gegen Bloom waren nach den grauenerregenden Aussagen eines Jungen eingeleitet worden. Am 25. Oktober 2018 berichtete der Clarion County Youth Service der Polizei, dass ein Junge schon seit langem der «Prügelknabe» von Bloom sei. Der Minderjährige berichtete, dass er seit mehreren Jahren regelmäßig von dem 46-Jährigen sexuell missbraucht werde. Das Kind war erst fünf Jahre alt, als Bloom anfing, sich an ihm zu vergreifen und ihm zum Oralsex zwang. Bloom leugnete die Taten zunächst, gestand aber schließlich.

(L'essentiel/joc)