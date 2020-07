Punker überreichen Hymne für Drosten persönlich

Eigentlich haben Punker und Virologen nicht so viel gemeinsam. Doch in Zeiten einer Pandemie entdeckt man plötzlich Gemeinsamkeiten. Bei der deutschen Punkband ZSK und dem Berliner Virologen Christian Drosten war es die Abneigung gegen die Bild-Zeitung, die beide Seiten teilten. Deshalb hatten die Musiker eine leicht verrückte Idee: Wenn wir genug Retweets bekommen, schreiben wir einen Song für Drosten.

Den Aufruf postete die Band auf ihrem Twitter-Account, angepeilt hatten sie «1000» Retweets. Am Ende sind es weit über 2000 geworden und die Band musste liefern. Das gelang den Punks aus Berlin ganz eindrucksvoll, inklusive passendem Musikvideo in «Super Mario»-Optik. Im Video nimmt es Drosten nicht nur mit dem Virus, sondern auch mit den bekannten Corona-Leugnern Atila Hildmann und Xavier Naidoo auf. Am Ende siegt natürlich Dr. Drosten.

Der Song mit dem Titel «Ich habe Besseres zu tun» hat inszwischen fast eine viertel Million Aufrufe erreicht. Dem so gepriesenen Mediziner überreichten die Musiker am Montag in Berlin eine Vinylpressung ihres Songs. Trotz Abstandsregeln klappte der Austausch und dabei erfährt man mehr über den vielgefragten Virologen der Charité: Drosten spielt Gitarre! Ein gemeinsamer Liveauftritt der Punker mit dem Mediziner ist auch schon in Planung.

Festhalten: wir haben gerade @c_drosten getroffen. Er freut sich sehr über den Song und will das Lied gerne mal live mit uns spielen. Kein Witz! (Er spielt Gitarre.) Sind nur vier Akkorde. Das sollte schnell zu lernen sein #drosten #coolertyp pic.twitter.com/GXr1BqWr8u — ★ZSK★ (@ZSKberlin) July 20, 2020

(l'essentiel)