Er ist mit weißen Kindern unterwegs? Polizei!

Corey Lewis arbeitete als Babysitter in Atlanta. Seine zwei Schützlinge sind zehn und sechs Jahre alt – und weiß. Vor einigen Tagen hatten Lewis und die beiden Kinder ein volles Programm: Sie gingen spazieren, shoppen und tanken. Erst später wurde klar, dass eine Frau sie die ganze Zeit über beobachtet hatte – und das, was sie gesehen hatte, war ihr verdächtig vorgekommen, denn in ihren Augen kann ein schwarzer Mann unmöglich mit zwei weißen Kindern unterwegs sein, ohne dass da etwas faul ist.

Also sprach sie Lewis an und fragte ihn aus. «Geht es diesen Kindern gut?», wollte sie wissen, und: «Kann ich mit den Kindern sprechen?» Natürlich ließ Lewis die seltsame Frau nicht mit den Kindern reden und ging mit ihnen davon.

«Schnell verstanden, was los war»

Doch die Frau ließ nicht locker und verfolgte das Trio mit ihrem Wagen. Schließlich alarmierte sie die Polizei, die den verdutzten Babysitter und auch seine Zöglinge befragte. Lewis nahm davon ein Video auf und stellte es auf Facebook. Innerhalb von kurzer Zeit sahen es sich über 400.000 Leute an.

Die Beamten riefen auch die Eltern der beiden Kinder an, um sich bestätigen zu lassen, dass die Familie wirklich den schwarzen Lewis als Babysitter beschäftigte. «Der Polizist hat sich entschuldigt», berichtete später die Mutter. «Ich denke, er war verlegen und hat ganz schnell verstanden, was los war.»

«Einfach nur, weil Schwarze ihrem Alltag nachgehen»

Das sei, so Lewis, ein perfektes Beispiel von Alltagsrassismus in den USA. Seine Hautfarbe sei der einzige Grund gewesen, warum die Frau die Polizei alarmiert habe. «Es ist 2018. Ich werde schikaniert und verfolgt, weil zwei Kinder bei mir sind, die nicht wie ich aussehen», sagte er.

In den USA kommt es wohl fast täglich zu ähnlichen Vorfällen. Prominentes Beispiel ist die Starbucks-Mitarbeiterin aus Philadelphia. Sie rief die Polizei, weil zwei schwarze Kunden auf einen Kollegen warteten und noch nichts bestellt hatten, was ihr verdächtig vorkam.

Dies seien alles Vorfälle, fasst der «Guardian» zusammen, bei denen «weiße Menschen wegen schwarzer Menschen die Polizei rufen, einfach nur, weil diese ihrem Alltag nachgehen und in den USA existieren».

(L'essentiel/gux)