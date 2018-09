400 Jahre altes Schiffswrack entdeckt

In Portugal ist das Wrack eines historischen Schiffes entdeckt worden, das einst auf der Gewürzroute nach Indien verkehrte. Das Schiff sei in der Mündung des Tajo entdeckt worden und vermutlich zwischen 1575 und 1625 gesunken, teilten die portugiesischen Behörden mit.

Die Wrackteile seien am 3. September in zwölf Metern Tiefe gefunden worden, teilte die Stadtverwaltung von Cascais, das westlich von Lissabon liegt, am Samstag mit. Zum Schiff gehörten demnach neun Kanonen aus Bronze mit dem portugiesischen Wappen. Entdeckt wurden auch chinesisches Porzellan aus der Zeit des Kaisers Wanli (1573 bis 1619), Pfeffer und Muscheln, die zur Zeit des Sklavenhandels als Währung dienten.

Bei Ankunft gesunken

Es handele sich «um den bedeutendsten archäologischen Fund in Portugal seit 1994», sagte der Projektleiter Jorge Freire. Die Tatsache, dass das Schiff Pfeffer geladen hatte, deute darauf hin, dass es bei der Ankunft in Lissabon gesunken sei. 1994 war in derselben Region ein Schiff aus dem frühen 17. Jahrhundert gefunden worden. In beiden Fällen handelte es sich um den Schiffstyp Nao. Diese Gattung beschreibt große und schwere Zwei- oder Dreimaster.

(L'essentiel/jcg/sda)