Antisemiten verletzen Juden in Köln schwer

In Köln ist ein 18-Jähriger bei einer antisemitischen Attacke schwer verletzt worden. Der Jugendliche sei am Freitagabend um 23.30 Uhr im Kaiser-Wilhelm-Park von einer Gruppe Heranwachsender geschlagen und getreten worden, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Ein Täter raubte ihm die Kippa vom Kopf, außerdem wurde der Jugendliche antisemitisch beleidigt.

Der 18-Jährige erlitt bei der Attacke unter anderem einen Bruch eines Gesichtsknochens, wie die Beamten weiter mitteilten. Laut Ermittlern erkannten Mitarbeitende in der Polizei Leitstelle die Verdächtigen anderthalb Stunden später auf Aufnahmen der Videoüberwachung aus einem Kölner Ausgehviertel. Sie schickten Streifenwagen zu der Stelle, um die Männer festnehmen zu lassen.

Wegen eines anzunehmenden antisemitischen Hintergrunds der Tat hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

(L'essentiel/AFP)