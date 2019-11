Venedig zum dritten Mal in einer Woche überflutet

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Hochwasser-Situation bleibt in Venedig weiter angespannt. Die beliebte Touristenstadt ist zum dritten Mal innerhalb einer Woche überflutet worden. Am Sonntag sei das Wasser auf 150 Zentimenter über den normalen Meeresspiegel gestiegen, erklärte Bürgermeister Luigi Brugnaro. Damit waren rund 70 Prozent der Unesco-Welterbestadt unter Wasser.

Der Markusplatz als tiefster Punkt der Stadt wurde erneut geflutet und aus Sicherheitsgründen gesperrt. Städtische Museen waren geschlossen. Der öffentliche Verkehr war stark eingeschränkt. Bürgermeister Brugnaro hatte zur «maximalen Vorsicht» aufgerufen. Die Lage sei aber unter Kontrolle. Die Menschen würden sich nicht entmutigen lassen. «Die Venezianer gehen nur zum Beten in die Knie», erklärte er.

Aus ganz Italien und auch aus einigen Ländern im Ausland erhielt die überschwemmte Lagunenstadt Spenden. Laut Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro betragen die Schäden rund eine Milliarde Euro. Auch in der Toskana und in Süditalien sorgten Niederschläge und Wind für Probleme. In Großeto und Rom kam es zu Überschwemmungen.

(L'essentiel)