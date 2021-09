Mann schießt in US-​​Supermarkt um sich

In Collierville, einer Vorstadt von Memphis, Tennessee hat ein bewaffneter Mann um sich geschossen und mehrere Menschen verletzt. Das Motiv ist bisher unklar. Bei der Schießerei ist mindestens eine Person an den Folgen der Schüsse gestorben, wie die «New York Times» berichtet.

Nach ersten Erkenntnissen soll sich der Schütze offenbar selber gerichtet haben. Einige der zwölf angeschossenen Menschen sind schwer verletzt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kroger-Supermarkts seien von Einsatzkräften in Sicherheit gebracht worden, wie die Zeitung weiter berichtet. Während des Angriffs sollen sie sich vor dem Schützen in Kühltruhen und leerstehenden Büros versteckt haben. Die Zahl der Verletzten und Toten könne noch steigen.

(L'essentiel/Samina Stämpfli)