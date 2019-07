«Afronaut» bei Motorrad-​​Crash ums Leben gekommen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Südafrikaner Mandla Maseko, der als erster schwarzer Afrikaner in den Weltraum fliegen sollte, ist bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Der Teilzeit-DJ starb am Samstag im Alter von 30 Jahren, wie seine Familie örtlichen Medien mitteilte.

Maseko hatte im Jahr 2013 eines der 23 begehrten Tickets für eine Reise in den Weltraum gewonnen. An Bord des Raketenflugzeugs Lynx Mark II sollte er mehr als 100 Kilometer hoch ins All fliegen. Bei dem von der AXE Apollo Weltraumakademie ausgeschriebenen Wettbewerb nahmen eine Million Teilnehmer aus 75 Ländern teil.

Er wollte die Neil Armstrong sein

Sein Gewinn brachte Maseko den Spitznamen «Afronaut» und «Spaceboy» ein, wie BBC berichtet. Er wäre als erster schwarzer Afrikaner im Weltall in die Geschichte eingegangen.

Eine Woche lang nahm Maseko an einem Training der Weltraumakademie im Space Centre in Florida teil, wo er unter anderem Fallschirmspringen lernte, an Bord von Kampfflugzeugen flog und den zweiten Mann auf dem Mond, Buzz Aldrin, kennenlernte.

Ursprünglich war Masekos Flug für 2015 angekündigt worden, doch der Termin wurde auf einen unbekannten Zeitpunkt in der Zukunft verschoben.

Nach seiner Rückkehr aus den USA arbeitete Maseko weiter als privater Flugpilot und DJ. Seinen Traum, ins All zu fliegen, gab er nie auf: «Ich hoffe, ich finde dann auch einen berühmten Satz, der in Zukunft weitergegeben wird, wie jener von Neil Armstrong», hatte Maseko im Interview mit der BBC gesagt.

Als Armstrong 1969 als erster Mann auf dem Mond aus dem Landemodul «Eagle» auf die Mondoberfläche hinabstieg, hatte er den legendären Satz gesagt: «Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit.»

#RIPMandlaMaseko Afronaut extraordinaire. What a tragic loss of a promising SA personality who'd already soared so high and had been on track to reach much higher levels of influence in the world of science and astronomy. Condolences to the Maseko family. Akwehlanga Lungehlanga pic.twitter.com/yujORCJ6FV— Thokozani Nkosi (@ThokozaniNkosi) 7. Juli 2019

(L'essentiel/kle/afp)