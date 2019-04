Schweizer stirbt beim Horrorcrash im Gotthard

Am Mittwochmorgen kam es im Gotthard zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Tunnel musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Die Schweizer Polizei spricht von einem schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge. Eine Sprecherin sagte: «Kurz nach neun Uhr kam es im Gotthard zu einem Unfall. Ein Sattelschlepper mit Anhänger verlor ein Rad. Dieses geriet auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen Reisebus.» Die Sprecherin weiter: «Das Rad prallte vom Bis hinter den Lastwagen und traf frontal auf ein Auto.» Dabei wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.

Beim Fahrer handelt es sich um einen 65-jährigen Mann aus dem Kanton Zürich. Der Fahrer des Lkw und der Fahrer mitsamt den 48 Passagieren des Reisebusses blieben unverletzt.

Besitzer von LKW spricht von Sabotage

Der Besitzer des Lkw, ein Spediteur, glaubt nicht an ein Unglück. Er sagt zum Blick: «Das war Sabotage! Jemand hat in der Nacht die Schrauben am Doppel-Rad gelöst. Beide Reifen sprangen ab.» Nun möchte der Mann Anzeige gegen Unbekannt erstatten. Er ist sich sicher: «Solche fiesen Aktionen kommen in der Branche häufiger vor.» Mit seinem Fahrer konnte er noch nicht sprechen. Der Lastwagen wurde von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

(L'essentiel/fss)