Playmate soll Sugardaddy ermordet haben

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Stockton, Kalifornien, hat die Polizei am 21. März ein 25-jähriges «Playboy»-Model verhaftet. Kelsey Turner soll im Zusammenhang mit dem Tod eines Psychiaters stehen. Der 71-jährige Thomas Burchard wurde Anfang März im Kofferraum eines Autos bei Las Vegas gefunden. Todesursache: Er wurde zu Tode geprügelt, wie The Californian berichtet.

Turner wurde mehr als 800 Kilometer weit entfernt vom Fundort der Leiche festgenommen. Zurzeit sitzt das Playmate, das unter anderem für den «Playboy Italia» posierte, in einem Gefängnis in Kalifornien. Sie sieht sich mit einer Mordanklage konfrontiert.

Longtime girlfriend of Dr. Burchard, Judy Earp, tells me he gave Kelsey Turner and her mother at least $300,000 over the past year and a half. pic.twitter.com/Ayjxa4Q5kg— Christopher Salas (@KSBWChristopher) 30. März 2019

Insgesamt rund 270.000 Euro bezahlt

Auf welcher Grundlage Turner verhaftet wurde, wollte die Polizei nicht genauer sagen. Das Opfer und die mutmaßliche Täterin sollen sich jedoch schon seit Jahren gekannt haben. Laut den Aussagen eines Vermieters soll Burchard eine Zeit lang die Miete für Turner in Salinas, einer Stadt in Kalifornien, gezahlt haben.

Dort habe das Model gemeinsam mit seiner Mutter und den Kindern gelebt. Laut weiteren Medienberichten soll die 25-Jährige zudem zwischen 1800 und 3500 Euro pro Woche erhalten haben. Insgesamt seien rund 270.000 Euro geflossen, wie der Fernsehsender KSBW berichtet. Die Bezahlung der Bleibe habe der Psychiater jedoch im vergangenen Herbst eingestellt.

From model to accused murderer; Kelsey Turner charged w/Las Vegas murder of Monterey doctor Thomas Burchard. Stockton police say she arrested in part of town known for prostitution & drug dealing, found along with her 4-year old son.. live report @ksbw at 5&6.. pic.twitter.com/gRLHvKhe4I— Felix Cortez (@FelixKSBW) 29. März 2019

Eine Sprecherin eines Krankenhauses, in dem Burchard arbeitete, sagte: «Er war ein langjähriger Mitarbeiter und immer sehr hilfsbereit. Es ist eine sehr traurige Situation. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen.»

(L'essentiel/dmo)