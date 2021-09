Der Haken am Traumlohn für US-​​Pflegepersonal

Kalifornien, Texas, Florida – in diesen US-Bundesstaaten grassiert die Corona-Pandemie derzeit besonders stark. Das macht sich auch in den Krankenhäusern der Region bemerkbar: Sie sind größtenteils voll ausgelastet. Hinzu kommt, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort in den letzten Monaten ob der monatelangen Belastung entkräftet und entnervt ihren Job an den Nagel gehängt haben. Die Folge: Es treffen zu viele Patientinnen und Patienten auf zu wenige Pflegekräfte.

Um das Problem zu lösen setzen in den USA viele Krankenhäuser auf sogenannte «travel nurses»: Pflegepersonen, die ähnlich wie Söldnerinnen und Söldner immer dorthin ziehen, wo sie gebraucht, und so lange bleiben, wie sie benötigt werden. Angeheuert werden sie von speziellen Agenturen, die sich auf diese Art der Leiharbeit spezialisiert haben.

Die Löhne, die ihnen für die befristeten Stellen während der Pandemie gezahlt werden, sind gigantisch. Bis zu 10.000, mancherorts sogar 12.000 Dollar liegen da laut US-Medien pro Woche drin. Dass die Pflegepersonen von der Summe Kost und Logis zahlen müssen – geschenkt. Trotzdem: So paradiesisch wie der Traumlohn auf den ersten Blick erscheint, ist er dennoch nicht.

Gut für die einen, schlecht für die anderen

Zwar kommen die «travel nurses» ganz schön herum. Davon haben sie außer einem guten Lohn jedoch wenig. Denn die Arbeit in den Krankenhäusern ist fordernd, schließlich müssen zum Teil schwer kranke oder sogar intensivpflichtige Patientinnen und Patienten versorgt werden – und das in «Krisengebieten», wie das Branchenportal Nurse.org laut Tagesanzeiger.ch schreibt. Sie setzen mitunter sogar ihr eigenes Leben aufs Spiel, so Kathryn Tart vom College of Nursing an der University of Houston.

Hinzu kommt, dass sich die reisenden Pflegepersonen in den Krankenhäusern, wo sie bis dato fest angestellt waren, keine Freunde machen. Denn dort fehlen sie. Krankenhausverbände im ganzen Land berichteten, dass sie viele Beschwerden von ihren Mitgliedern darüber erhalten, dass Agenturen ihr Personal mit gigantischen Summen «abwerben», so Houstonchronicle.com. Und nicht nur das: Weil viele Vermittlungsagenturen einen sofortigen Arbeitsbeginn verlangen, hielten viele «travel nurses» die Kündigungsfristen nicht ein. Während anderswo eine Lücke geschlossen wird, entsteht sie abrupt am alten Arbeitsort.

Folgeanstellungen?

Was viele der reisenden Pflegekräfte bei der Entscheidung außer Acht lassen, ist, dass die hohen Summen nur vorübergehend angeboten werden. Zudem ist die Pandemie endlich. Das heißt: Die Nachfrage nach reisenden Pflegepersonen wird einmal deutlich nachlassen. Wie es dann mit den «travel nurses» weitergeht, ist offen. Denn nach einem solchen temporären Engagement, stehen sie meist ohne Vertrag da.

Einige Krankenhäuser, die angesichts der verlockenden Löhne «sitzen gelassen worden sind», haben bereits durchblicken lassen, die Pflegepersonen, die sich von den hohen Summen haben weglocken lassen, nicht oder zumindest nicht sofort wieder einstellen zu wollen – auch um jene nicht zu demoralisieren, die für weitaus weniger Gehalt ihrem Krankenhaus treu geblieben sind.

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)