Dieser Stier bleibt für immer ein Kalb

Acht Monate alt und noch nicht einmal einen Meter hoch: Das ist Dexter-Rind «Napoleon». Der zierliche Kerl darf sein Leben auf einem bayrischen Gnadenhof in Wörth verbringen und hat sich dort auch die größte Kuh als beste Freundin ausgesucht. Er leidet an einem Gendefekt, der das Längenwachstum der Knochen frühzeitig beendet. «Napoleon» wird also immer kleinwüchsig sein und auch die Lebenserwartung ist etwas geringer. Nichts desto trotz, wird er ein schönes Leben haben - abseits von Zucht- und Mast.

Dieser Zwergenwuchs ist in Großbritannien, vor allem bei Dexter-Rindern gar nicht so selten. Da es für eine Schlachtung keine Rolle spielt, wird dort auch mit Rindern mit Gendefekt weitergezüchtet. In Deutschland tut man dies allerdings nicht, weshalb «Napoleon» wirklich Glück hatte und ein wesentlich angenehmeres Leben zu erwarten hat. Er kam eigentlich per Zufall über einen Tierschutzverein auf den Gnadenhof und hätte dort sogar zwei weitere Rinder auf Augenhöhe zum Spielen - nö, denn die größte Kuh auf der Weide, namens «Laura» hat ihn adoptiert.

(L'essentiel/tine)