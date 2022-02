Frachter und über 1000 Porsches brennen lichterloh

Ein Frachter mit etwa 4000 deutschen Autos der Volkswagengruppe ist nach Angaben der portugiesischen Marine auf dem Atlantik südlich der Azoren in Brand geraten. Die 22 Besatzungsmitglieder hätten die fast 200 Meter lange «Felicity Ace» aufgegeben und seien in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Sprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Lage des Schiffes sei weiter stabil und es bestehe zurzeit keine Gefahr, dass Treibstoff in Brand geraten oder aus dem Schiff ins Meer gelange, fügte der Sprecher hinzu.

Ein Sprecher von VW in Wolfsburg bestätigte, dass Autos der VW-Gruppe an Bord sind. Wie viele Fahrzeuge und welche Marken, sagte er nicht. Laut der Nachrichtenagentur «Bloomberg» bestätigte ein Sprecher von Porsche, dass sich zum Zeitpunkt des Brandes 1100 Fahrzeuge dieser Marke auf dem Schiff befunden hätten. Mehrere Medien berichten, auch 189 Bentleys könnten vom Brand betroffen sein.

Spezialanfertigung zerstört?

Der Brand auf dem Autotransporter unter der Flagge Panamas, der Medienberichten zufolge auf dem Weg von Emden nach Davisville im US-Bundesstaat Rhode Island war, sei schon am Mittwoch auf einem der Autodecks ausgebrochen, sagte der Marinesprecher weiter. Auf Videos im Internet war zu sehen, wie Qualm aus dem riesigen Schiff aufstieg.

Autoenthusiast und Betreiber des Podcasts «The Smoking Tire» Matt Farah zeigte sich auf Instagram untröstlich, weil sich offenbar sein 2022 Boxster Spyder in «Frozen-Berry»-Metallic-Lackierung auch auf dem Frachtschiff befindet. Er hatte diesen im August 2021 bestellt und nach seinen Wünschen modifizieren lassen. Der Preis wird auf 123.000 Dollar geschätzt. Danach fragte er sich: «Hey Leute, wo ist mein Auto? Es scheint, als würde es jetzt zu einem Teil eines künstlichen Riffs werden.»

Abschleppdienst organisiert

Das Patrouillenboot «Setúbal» der portugiesischen Marine sei bei dem Schiff, das etwa 170 Kilometer südwestlich der Azoren-Insel Faial antriebslos im Meer treibe. Am Freitag würden Experten eines niederländischen Bergungsunternehmens erwartet, die die Möglichkeit prüfen sollten, das Schiff zu einem Hafen zu schleppen, berichtete die portugiesische Nachrichtenagentur Lusa.

(L'essentiel/DPA/pco)