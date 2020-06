Straßenparty artet aus – 22 Polizisten verletzt

Mindestens 22 Polizisten sind in London verletzt worden, als sie am späten Mittwochabend eine illegale Straßenparty auflösen wollten. Auch Fahrzeuge der Einsatzkräfte wurden bei dem Vorfall in Brixton im Süden der britischen Hauptstadt beschädigt. Zwei Beamte mussten hospitalisiert werden.

Hunderte Menschen hatten sich spontan an der Overton Road im Stadtteil Brixton versammelt. Anwohner beschwerten sich wenig später über das Musikfest. Außerdem war es zwischen zahlreichen Partygästen zu einem lauten Streit gekommen. Doch als die Polizei eintraf, richteten die feiernden Menschen ihre Wut gegen die Behörde.

Videos auf Social Media zeigen, wie etwa ein Mann auf einem Polizeiauto steht und mit einem Tischbein die Scheiben des Fahrzeugs zertrümmert. Im Hintergrund hört man, wie Partybesucher der Polizei drohen. «Jagt sie weg», schreien einige. Auf einer weiteren Aufnahme ist ein Messerkampf zwischen mehreren Männern zu sehen, einer von ihnen läuft blutüberströmt davon.

Polizisten wurden einem «wilden Mob» überlassen

Die Besucher der Party bewarfen die eintreffenden Polizisten unter anderem mit Flaschen. Vier Partygäste wurden festgenommen.

Innenministerin Priti Patel bezeichnete die Eskalation am Donnerstag als «abscheulich». Londons Bürgermeister Sadiq Khan nannte solche illegalen Versammlungen in der Corona-Krise unverantwortlich. Britische Medien werfen der Polizeichefin Cressida Dick vor, die Beamten «im Stich gelassen» zu haben. Die Polizisten seien eines «wilden Mobs überlassen» und «zum Gespött» der Öffentlichkeit gemacht worden.

(L'essentiel/Karin Leuthold)