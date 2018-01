Die Stadt der Liebe erstickt an einer Rattenplage

Die französische Zeitung Le Parisien veröffentliche ein ebenso gruseliges, wie ekelerregendes Video, das im 7. Arrondissement von Paris aufgenommen worden sein soll: Hunderte Ratten tummeln sich in einem Müllcontainer und versuchen die Wände hochzuspringen – ohne Chance. Mit den Aufnahmen soll die Stadtverwaltung gezwungen werden, endlich effiziente Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Seitens der Behörden heißt es, dass bereits Maßnahmen gegen die seit zwei Jahren nahezu explodierende Rattenpopulation eingeleitet wurden. Doch diese seien ohne drastische Strafen für Müllsünder und gesetzlich vorgeschriebene Schädlingskontrollen innerhalb der Gebäude nur ein Tropfen auf den heißen Stein, ärgert sich Stephane Bras, der Sprecher einer Gruppe von Ungezieferjägern.

Die heftigen Regenfälle der letzten Tage, in Kombination mit dem milden Winter und der unüblich hohen Anzahl an Baustellen innerhalb der Stadt, würden täglich mehr Ratten auf die Straßen treiben. «Die Ratten genießen die warmen Temperaturen, so dass sich ihre Vermehrung nicht, wie im Winter üblich, verlangsam», so Bras: «In der Theorie können in einem Jahr aus ein paar wenige Ratten mehrere Hundert werden.»

(L'essentiel/rcp)