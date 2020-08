Ärzte entfernen weltgrößten Eierstocktumor

«Einen solchen Fall habe ich noch nie gesehen» – so beschreibt Arun Prasad, Mediziner am privaten Indraprastha Apollo HoKrankenhaus im indischen Delhi, die Begegnung mit einer Patientin. Diese hatte sich zwar schon lange über ihre unerklärliche Gewichtszunahme gewundert, diese aber nicht abklären lassen.

Erst als nicht nur ihr Bauch riesig, sondern auch ihre Beine stark geschwollen waren, begab sich die 52-Jährige, die laut «Daily Mail» anonym bleiben will, ins Krankenhaus. Dort identifizierte das Team um Prasad einen stark gewucherten Eierstocktumor als Ursache: «Ich war shell-shocked – zutiefst erschüttert (siehe Box) von der Größe.»

In einer mehr als 180-minütigen Operation gelang es den Ärzten, das 50 Kilogramm schwere und – wie sich zeigte – gutartige Geschwür zu entfernen. «Wir sollten es als ein Wunder betrachten, dass sich die Patientin gut erholt hat», so Prasad am Tag nach dem Eingriff. Der Tumor hätte bereits 45 Prozent ihres Körpergewichts ausgemacht.

Damit sei der Eingriff dringend nötig gewesen, zitiert die Metro.co.uk die Mediziner. Denn aufgrund der schieren Größe der Geschwulst hätte ein riesiger Druck auf dem anderen Eierstock gelastet, wodurch dieser hätte explodieren können. «Sie hat Glück, dass die Organe nicht versagt haben. Andernfalls hätte sich ein solcher Druck für die Patientin als tödlich erweisen können», sagt Prasad. Diese habe übrigens bereits 24 Stunden nach der OP nach Hause gehen können. «Ein Wunder.»

50-KG Ovarian Tumour, Half the Bodyweight Of Patient, Removed



A 50-kg tumour, which was half the bodyweight of the patient, has been removed from her ovary at a city hospital here, with the doctors claiming it to be the largest of its kind to be operated in the world. pic.twitter.com/9dCz6vVQCD