Bleibt der ICE-​​Täter von Frankfurt straffrei?

Die Tragödie schockierte weltweit: Am 29. Juli 2019 stieß ein Mann im Frankfurter Hauptbahnhof eine Frau und ihren achtjährigen Sohn vor einen einfahrenden ICE. Die Frau konnte sich noch retten, der Junge kam ums Leben. Der Täter wollte noch zwei weitere Menschen auf die Gleise schubsen, was ihm jedoch nicht gelang.

Beim Täter handelt es sich um einen psychisch kranken 40-jährigen Eritreer, der in Zürich lebte und in der Schweiz als gut integriert galt. Er konnte nach der Tat festgenommen werden. Nun sind die Ermittlungen abgeschlossen, wie die Frankfurter Allgemeine berichtet. Demnach will die Staatsanwaltschaft keine Anklage erheben, sondern hat einen Antrag auf eine Unterbringung in einer Psychiatrie gestellt. Dies, weil der Täter aufgrund seiner psychischen Erkrankung schuldunfähig sei.

Der Prozess im Fall soll bereits nächstes Jahr stattfinden. Dabei soll die Tat nochmals aufgearbeitet werden. Zudem soll geklärt werden, ob A. tatsächlich aufgrund seiner Psychose gehandelt hat. Der Anwalt der Opferfamilie will das psychiatrische Gutachten «genau prüfen», wie er der Zeitung sagt. Falls nötig werde er ein eigenes Gutachten in Auftrag geben.

(L'essentiel/vro)