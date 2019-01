«Schatz, die Kristallgläser sind da!»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Hunderte Nutzer lachen (und weinen?) derzeit über einen Clip, den ein Twitter-User gepostet hat. Er zeigt einen Zusteller des Lieferdienstes Hermes, der seine ganz eigene Art der Lieferung verfolgt. Auf dem Hermes-Firmenwagen stehend versucht er, ein offenbar schweres Paket per Wurf auf einen Balkon im ersten Stock eines Wohnhauses «zuzustellen».

Erst beim dritten Anlauf hat er Erfolg. «Jetzt verstehe ich endlich, was #Hermes meint mit dem Hinweis, ihre Boten unternehmen DREI Zustellversuche», witzelt ein anderer Nutzer über die drei Würfe. Während unklar ist, ob das Video aktuell ist und in Österreich, Deutschland oder anderswo aufgenommen wurde, nehmen auch einige User den Paketboten in Schutz. Einige berichten aus eigener Erfahrung, dass es ihr Wunsch war, sich Pakete auf den Balkon «werfen» zu lassen und sie einer solchen «Zustellung» ausdrücklich zugestimmt hätten.

(L'essentiel/rfi)