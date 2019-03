Scheinbar Schüsse an mehreren Tatorten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie verschiedene Medien berichten, sollen in der niederländischen Stadt Utrecht am Platz des 24. Oktober mehrere Menschen angeschossen worden sein. Dabei sei mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Berichten zufolge hat eine Person in einer Straßenbahn das Feuer eröffnet.

Der Platz wurde großräumig abgesperrt. Gemäß der niederländischen Zeitung Telegraaf seien eine Anti-Terror-Einheit sowie Militärhubschrauber vor Ort.

13.49 Uhr Die niederländischen Behörden haben die Sicherheitskontrollen an den Flughäfen verschärft. Wie die Militärpolizei am Montag bei Twitter mitteilte, galten auch an zentralen Gebäuden strengere Sicherheitsvorschriften.

13.45 Uhr Laut Behördenangaben wurden an mehreren Orten Schüsse abgegeben.

13.22 Uhr Gemäss RTV Utrecht soll ein Täter mit einem Auto geflohen sein. Die Polizei suche nach einem roten Renault Clio.

12.45 Uhr Nach den Schüssen in Utrecht gilt in der Provinz nun die höchste Terrorwarnstufe. Die zuständige Behörde rief am Montagmittag die Warnstufe 5 für die Provinz Utrecht aus.

12.39 Uhr Utrecht ist in Aufruhr:Laut lokalen Medien rät die Polizei derzeit allen Schulen der Stadt, ihre Türen geschlossen zu halten. Zudem hat die Polizei zusätzliche Überwachungen an Bahnhöfen und Moscheen in Rotterdam angeordnet.

Die Polizei sprach nur von einem Schützen, der niederländischen Nachrichtenagentur ANP zufolge schließt sie aber nicht aus, dass es auch mehrere Angreifer gibt. Der oder die Täter sind noch immer auf der Flucht.

12.37 Uhr Nach den Schüssen in Utrecht äußerte sich der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte besorgt. Er habe in Den Haag von einer «beunruhigenden» Situation gesprochen, meldeten niederländische Medien am Montag. Ein Krisenteam sei eingesetzt worden.

12.34 Uhr Laut ad.nl handelt es sich beim Todesopfer um eine Frau. Zwei weitere Personen seien von den Rettungskräften wiederbelebt worden. Ein weitere Person erlitt unbekannte Verletzungen. Laut der Zeitung soll es sich um mehrere Täter handeln.

Laut einem Augenzeugen soll es sich um vier Täter handeln: «Ich war auf dem Heimweg von der Arbeit, als es passierte. Ich sah wie eine Frau auf dem Boden lag. Vier Männer gingen auf sie zu und versuchten, sie wegzuzerren. Kurz darauf hörte ich mehrere Schüsse.»

Schietincident op het #24oktoberplein. Meerdere gewonden gemeld. Hulpverlening gestart, meer informatie volgt z.s.m. Volg berichtgeving via @politieutrecht — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18. März 2019

(L'essentiel/rab)