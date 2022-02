Vulkan Ätna ist wieder ausgebrochen

Der Vulkan Ätna auf Sizilien ist wieder ausgebrochen. Am Donnerstagabend spuckte der größte noch aktive Vulkan in Europa Lavafontänen, drei Ströme glühenden Gesteins flossen einige 100 Meter den Berg hinab. Eine Rauchsäule von rund 8000 Metern stieg in den Himmel, wie das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mitteilte.

Am Freitagmorgen trat aus dem Vulkan auf der Mittelmeerinsel den Angaben zufolge keine Lava mehr aus. Allerdings ströme weiter eine Aschewolke aus dem Krater. Der Betrieb auf dem Flughafen von Catania am Fuße des Ätnas wurde nicht gestört.

Im vergangenen Jahr war es zu mehreren Ausbrüchen des Vulkans gekommen. In den umliegenden Dörfern und Städten sorgte vor allem die Asche für Ärger und kleinere Schäden. Auch der Flugverkehr am Airport Catania musste immer wieder unterbrochen werden.

(L'essentiel/DPA/roa)