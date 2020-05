«Corona hat mir das Leben gerettet»

. @Angela_Schlegel has such a remarkable story ???? Went to hospital with coronavirus symptoms Tested positive for Covid-19 ???? Doctors found she had a rare & undiagnosed heart condition Nearly 5 weeks in @RBandH documenting her stay through Facebook https://t.co/snRro0D5lP

Am 22. März wurde Angela Schlegel ins Chelsea and Westminster Hospital eingeliefert, nachdem sie elf Tage lang unter Symptomen einer Covid-19-Erkrankung litt. Röntgenaufnahmen bei der 36-jährigen Britin zeigten Flüssigkeit in der Lunge und ihr Herz in einem fatalen Zustand. Angela Schlegel wurde umgehend auf die Intensivstation des Royal Brompton Hospital in London verlegt. Im größten medizinischen Zentrum für Herz- und Lungenkrankheiten in Großbritannien diagnostizierten die Ärzte bei Angela Schlegel einen Herzfehler, der tödlich hätte sein können.

Es stellte sich heraus, dass die Patientin an einer eosinophilen Granulomatose mit Polyangiitis (EGPA) litt, einer extrem seltenen Erkrankung, die Herz, Lunge, Gelenke und Nerven schädigen kann. «Es hat mich umgehauen, als mir gesagt wurde, dass mein Herz nicht normal funktioniert», sagte sie der BBC. Sie sei seit zwei Jahren wegen ihres Asthmas bei Ärzten ein und aus gegangen, ohne je auf die Idee zu kommen, dass ihr Herz nicht so funktioniert, wie es sollte.

«Wäre EGPA unentdeckt geblieben, ich hätte tot umfallen können», schilderte sie rückblickend weiter und sei fast dankbar, dass sie sich mit dem Coronavirus angesteckt habe. «Das Virus hat meinem Herz und meinem Körper stark zugesetzt und die EGPA beschleunigt. Es hat mir langfristig das Leben gerettet, aber kurzfristig hat mich das Coronavirus fast umgebracht», fügte die 36-Jährige an. Am 22. April konnte sie das Krankenhaus verlassen.

Angela Schlegel verbrachte insgesamt fünf Wochen im Krankenhaus und wurde von Pflegepersonal betreut, das sie nur «schlicht unglaublich» nennt. Einer der behandelnden Ärzte sagte nach der Entlassung gegenüber «BBC Breakfast», dass die Genesung von Angela Schlegel den Krankenhausmitarbeitern viel Auftrieb gegeben habe. «Wenn sie sehen, wie ein Patient aufsteht und lächelt, hat dies einen enormen Einfluss«, sagte Dr. Pujan Patel.

@RBandH I came in on the 22nd of March with #COVID-19 and went home today. I will forever be grateful to the angels who looked after me and the Dr’s who saved my life. #NHSheroes. I thought I’d get a onesie as you wear them so well! Will miss you, but it’s time for my rainbow pic.twitter.com/rryXDpafE2