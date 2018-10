Die grausamsten Serienmörderinnen

In 75 Prozent der Mordfälle in den USA sind sowohl Täter als auch Opfer Männer. Laut einer Statistik der Universität Boston begehen Männer zehnmal so oft Morde wie Frauen, sind aber auch viermal so häufig Opfer eines Mordes. Mordende Frauen machen nur einen Bruchteil des Insassen in Gefängnissen weltweit aus.

Umso mehr faszinieren uns die mordlustigsten aller Frauen: Serienmörderinnen. Ihre Fälle erhalten viel Aufmerksamkeit, einige wurden sogar verfilmt. In unserer Bildstrecke zeigen wir Ihnen die fünfzehn bekanntesten Serienmörderinnen der Welt.

(L'essentiel)