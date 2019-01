Mann (58) schmeißt Hund in eiskalten Fluss

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bewohner und Behörden im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sind fassungslos: In Mülheim an der Ruhr soll ein älterer Mann seinen Hund wie ein Stück Abfall von einer Brücke in den eiskalten Fluss geworfen haben.

Passanten beobachteten die Szene, die sich am 29. Dezember zutrug, und bargen das tote Tier abends aus der Ruhr. Der mutmaßliche Täter konnte jetzt nach einer laut Polizei «emotionalen Fahndung» ermittelt werden. Bei dem Hundebesitzer handelt sich um einen 58-jährigen Einheimischen.

Laut WDR gibt es Hinweise, dass seine zirka zehnjährige Hündin zu Lebzeiten nicht artgerecht gehalten wurde. An dem Kadaver wurde ein Bluterguss festgestellt, zudem waren Krallen und Zähne des Tiers in schlechtem Zustand. Der Mann muss sich wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz verantworten.

(L'essentiel)