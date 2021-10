Frau frittiert Lieblingstier ihres Mannes

Das ganze präsentierte sie auch noch voller Stolz in einem kurzen Video samt heiterer Musik auf ihrem TikTok-Kanal. In dem eingeblendeten Text-Kommentaren schildert die Frau namens Mia, dass sie sich nun genug über die leeren Versprechungen ihres Angetrauten geärgert habe und ihm nun eine Lektion erteilen würde.

«Ich habe ihn mehrmals gebeten, das Aquarium zu reinigen, und er hat immer wieder gesagt, er würde das machen. Jetzt dachte ich, es wäre lecker, einen seiner Fische zu frittieren», so die junge Indonesierin.

Teures Statussymbol

Dabei handelt es sich um einen Arowana (Scleropages formosus), eine wertvolle Fischart, die in Südostasien wegen ihrer Ähnlichkeit zu den Drachen aus der chinesischen Mythologie ein beliebtes Haustier ist. Der Asiatische Arowana wird auch Drachenfisch und Asiatischer Gabelbart genannt.

In dem Clip dokumentiert sie, wie sie das Tier erst entschuppt, kräftig würzt und dann in einem Wok voller heißem Öl versenkt. Am Ende sieht man das ebenso knusprige wie gemeine Ergebnis: «Das Essen ist fertig!»

Da könnten ihrem Mann bei jedem Bissen die Tränen aufsteigen, denn so ein Arowana kann durchaus hohe Preise erzielen. Wie NextShark berichtet, können solche Fische je nach Farbe und Anmut umgerechnet bis zu 60.000 Euro kosten. Ausgeliefert werden sie dann auch noch mitsamt Mikrochip und Echtheits-Zertifikat:

@miakurniawan01 Balas @ledydamayanti27 ini sertifikat arwananya, saya kurang paham ini yg mahal apa yg murah ♬ suara asli - Mia Kurniawan

Scheidungsgrund war die Aktion aber offenbar keiner. Denn wie Mia nach zahlreichen entsetzten Kommentaren der User versichert, sei das Fischlein bereits tot gewesen, weil es die miserablen Zustände im Aquarium nicht überlebte.

Ihr putzfauler Göttergatte soll sich bereits einen neuen Arowana zulegt haben. Bleibt zu hoffen, dass er durch die Aktion gelernt hat, sich um das teure Tier auch zu kümmern.

(L'essentiel/rcp)