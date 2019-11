McDonalds verschenkt 400.000 Euro nach Panne

Artikel per Mail weiterempfehlen

100.000 Euro waren die zwei Hauptgewinne beim großen Monopoly-Gewinnspiel von McDonalds in Deutschland. Kurz nach dem Start des Gewinnspiels Mitte November hatten aber bereits vier Teilnehmer die Summe gewonnen. Der Grund: ein technischer Fehler.

Erstmals konnten Teilnehmer dieses Jahr auch via App teilnehmen. Wie die Welt berichtet, war die Test-Umgebung der Programmierer zum Gewinnspiel-Start immer noch offen. Dort kann ausprobiert werden, ob alle Funktionen - auch die Benachrichtigungen bei Gewinnen - ordnungsgemäß laufen. Die Ausschüttung von Gewinnen ist in dieser Test-Umgebung deutlich höher als im finalen Gewinnspiel. Eigentlich. Im Falle des Monopoly-Gewinnspiels wurden so auch nach dem offiziellen Start deutlich mehr Preise verlost wurden, als eigentlich verfügbar waren. Der Fehler wurde erst einige Stunden später entdeckt und dann umgehend behoben.

Die vier fälschlichen Gewinner dürfen sich nun aber trotzdem über den Hauptgewinn freuen, wie das Unternehmen mitteilte. Der Fast-Food-Riese geht sogar soweit, den jetzt korrekten Hauptgewinn von 2x 100.000 Euro weiterhin im Topf zu lassen.

(L'essentiel)