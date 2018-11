Das war ein F-​​A-​​I-​​L...

Artikel per Mail weiterempfehlen

via GIPHY

Dummer Zufall oder noch dümmere Absicht? Diese Frage beschäftigt gerade eine Stadt in Österreich. In Steyr soll nämlich ein Straßenbelag auf dem Stadtplatz entfernt werden, der vor noch gar nicht allzu langer Zeit unter Aufsicht eines Gemeinderates höchstselbst verlegt worden ist. Dabei wurden 240.000 Pflastersteine vor den Innenstadt-Geschäften verarbeitet, darunter auch solche, die in Form von Großbuchstaben angeordnet wurden.

Klingt erstmal nicht schlimm? Wäre es auch eigentlich nicht. Wenn das besagt anwesende Gemeinderatsmitglied nicht zufälligerweise seinen eigenen Namen in den Straßenbelag verewigt hätte. «H-I-N-G-E-R-L» steht laut österreichischen Medien nun auf dem Stadtplatz, der Nachname vom Politiker Franz-Michael Hingerl, der die Bauarbeiten überwacht und angeleitet hatte.

Peinlich, deppert, Zufall

via GIPHY

«Peinlich», finden seine Kollegen. «Deppert», sagt der Rathauschef. «Zufall», schwört Hingerl. Sein Bestreben sei es gewesen, die Initialen der dort ansässigen lokalen Geschäfte im Erdboden zu verewigen. Darunter die Bäckerei Hohlrieder, das italienische Restaurant Imerpial, das Schuhgeschäft Nanu, der Juwelier Gröger, die E-Bank Oberbank, das Rathaus selbst und das Obstgeschäft Leopold.

Dass dabei sein Name rauskommt, habe er nicht bemerkt. Er wolle den Fehler rückgängig machen und die Steine entfernen lassen – aus eigener Tasche. Tja, dumm gepflastert.... ääh gelaufen.

via GIPHY

(L'essentiel)