30 Passagiere kommen nach Landung ins Krankenhaus

Ein Ferienflieger aus Irland ist aufgrund gesundheitlicher Probleme bei zahlreichen Passagieren an Bord sicherheitshalber auf dem Flughafen Frankfurt-Hahn zwischengelandet. «Etwa 30 Fluggäste kamen ins Krankenhaus», sagte ein Sprecher der deutschen Bundespolizei am Samstagmorgen.

«Die Fluggäste klagten über Kopf- und Ohrenschmerzen und litten an Übelkeit», sagte der Sprecher weiter. Vermutlich sei es an Bord der mit 189 Menschen besetzten Ryanair-Maschine zu einem Druckabfall gekommen.

LIVE: Ryanair #FR7312 Dublin to Zadar (Boeing 737-800 EI-ENM) briefly squawked 7700 General Emergency and is now diverting to Frankfurt/Hahn. Reason not yet known. https://t.co/6ictqQ8ccBpic.twitter.com/q30YQHi39k– Airport Webcams (@AirportWebcams) 13. Juli 2018

Das Ryanair-Flugzeug war am Freitagabend auf dem Flug von Dublin zum kroatischen Küstenort Zadar, als der Kapitän um die Erlaubnis zur Landung in Hahn bat. «Etliche Menschen an Bord klagten über gesundheitliche Probleme und wurden von Ärzten und Sanitätern betreut», sagte der Sprecher weiter.

Ambulanzen fuhren die Verletzten in Krankenhäuser. Die unversehrten Passagiere verbrachten die Nacht am Flughafen. «Eine Ersatzmaschine fliegt die Leute vermutlich am Samstag an ihren Zielort», sagte der Polizeisprecher weiter.

Die Ursache sei wohl ein Defekt an Bord. Mehr Details zu dem Vorfall waren zunächst nicht bekannt. Von Ryanair war am Flughafen Frankfurt-Hahn niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

