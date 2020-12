91-​​jähriger Heimbewohner stirbt nach Impfung

In der Schweiz haben die ersten Kantone bereits begonnen, die Risikogruppen gegen das Coronavirus zu impfen. Doch vor dem groß angelegten Impfstart am 4. Januar meldet die Agentur Reuters einen Todesfall, der in Zusammenhang mit der Impfung stehen könnte.

Demnach ist im Kanton Luzern ein 91-jähriger Heimbewohner nach einer Impfung gegen das Coronavirus verstorben. Die Luzerner Behörden hätten bereits das Heilmittelinstitut Swissmedic informiert.

Laut der Zeitschrift Zeitpunkthandelte es sich beim Verstorbenen um den Bewohner eines Pflegeheims in einer Luzerner Agglomerationsgemeinde. Dieser sei an Heiligabend geimpft worden.

« Ein Zusammenhang zwischen dem Tod und der Covid-19 Impfung ist höchst unwahrscheinlich»

«Am 26. Dezember klagte der betreffende Bewohner über Schmerzen in der Harnröhre und Schmerzen im Bauch. Er wurde immer wieder unruhig, später fiel der Blutdruck ab und der Puls erhöhte sich», heißt es im Artikel. Am Tag darauf habe der Heimarzt nochmals eine Untersuchung durchgeführt. «Am Dienstagmorgen wurde der Arzt per Mail über die Verschlechterung des Allgemeinzustands informiert. Bei seinem Rückruf war der Patient bereits verstorben.»

Die Arzneimittelbehörde in der Schweiz, Swissmedic, schreibt in einem Statement, dass die «Abklärungen der Gesundheitsbehörden und Swissmedic ergeben haben, dass aufgrund der Krankengeschichte und des Krankheitsverlaufs ein Zusammenhang zwischen dem Tod und der Covid-19 Impfung höchst unwahrscheinlich ist.»

Verstorbene Person habe an mehreren Vorerkrankungen gelitten

Laut Swissmedic habe die 91-jährige Person an mehreren schweren Vorerkrankungen gelitten. «Weder die Krankengeschichte noch der akute Krankheitsverlauf legen einen direkten kausalen Zusammenhang zwischen der Covid-19-Impfung und dem Tod nahe», so Swissmedic.

Die zur Verfügung stehenden, umfassenden Angaben wiesen auf die vorbestehenden Erkrankungen als natürliche Todesursache hin. Dies sei auch so auf dem Totenschein vermerkt worden.

«Bisher sind bei Impfungen gegen das neuartige Coronavirus keine unbekannten Nebenwirkungen aufgetreten», erklärt die Behörde. «Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte für eine Veränderung des Nutzen-Risiko-Profils des eingesetzten Impfstoffs.»

(L'essentiel/Pascal Michel/Bettina Zanni)