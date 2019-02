Tote Schwester 19 Jahre lang in Eistruhe versteckt

Im Jahr 2000 ist eine damals 23-jährige Frau spurlos verschwunden, jetzt wurde ihre Leiche in einem Gefrierschrank im Haus der Schwester im kroatischen Dorf Palovec, knapp 100 Kilometer nordöstlich von Zagreb, entdeckt.

Medienberichten zufolge wurde die 45-jährige Verdächtige in der Nacht auf Sonntag festgenommen. Nachbarn der Frau war nach einem Stromausfall der Gestank aufgefallen. Das führte schließlich zum Fund der in Zellophan eingewickelten Leiche in dem Gefrierschrank. Die Tote hatte vor ihrem Verschwinden vor 19 Jahren in Zagreb studiert. Als vermisst gemeldet wurde sie allerdings erst im Jahr 2005. Zuvor hatte sie im Haus der zwei Jahre älteren Schwester gelebt.

Seitens der Polizei wurde bisher lediglich der Leichenfund und die Festnahme der 45-Jährigen offiziell bestätigt. Nähere Details zur Todesursache waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

(L'essentiel/ek)