Schießerei an russischer Uni – acht Tote

Verschiedene Medien in Russland melden am Montag eine Schießerei an einer russischen Universität. Auf einem Video, das auf Twitter kursiert, soll der Täter zu sehen sein. Es gebe acht Tote und rund 20 Verletzte, teilten die Ermittler am Montagvormittag der Agentur Interfax zufolge mit. Der Angreifer wurde nach Angaben der Hochschule getötet. Zunächst war von einer Festnahme die Rede gewesen.

Studierende versuchten aus dem Fenster zu klettern und sich zu verstecken, in dem sie sich in einem Klassenzimmer einschlossen. Die Schießerei ereignete sich in der Stadt Perm, 1150 Kilometer Luftlinie nordöstlich von Moskau. Der Angreifer wurde nach Angaben der Hochschule gefasst.

#BREAKING: Shooting reported at Russian university, harrowing footage shows students jumping out of windows to escape gunman



More: https://t.co/gV0sv3xUdE pic.twitter.com/bZYNG177yM — RT (@RT_com) September 20, 2021

‼️Des tirs à l'université de Perm en Sibérie ???????? , l’auteur est neutralisé. Selon les médias locaux, il y a 5 victimes. pic.twitter.com/b5t5xNaveJ — Andreï VAITOVICH (@andreivaitovich) September 20, 2021

(L'essentiel/lea/dmo)