Schweizer Skigebiet wirbt mit Kokain

Zwei Linien weißes Pulver, geformt von einer Plastikkarte mit der Aufschrift Oberwalliser Skipass. Was anmutet wie die Fantasie eines Kokain-Konsumenten, ist in Wahrheit das provokative Plakat der Oberwalliser Bergbahnen in der Schweiz. Darauf in großen Buchstaben zu lesen: «Zieh dir 980 km Pisten rein!» Eine mehr als eindeutige Anspielung auf Kokain.

Der Präsident des Vereins der Oberwalliser Bergbahnen, Karl Roth, kann die ganze Aufregung nicht nachvollziehen: «Ich sehe die Drogen nicht. Klar lässt es Fantasie offen, aber wir können aufgrund des momentanen Wetters noch keine Schneebilder präsentieren.» Er weist darauf hin, dass auf dem Plakat der Bezug zu Kokain nicht gegeben sei: «Es steht 980 Kilometer Pisten, was ganz klar auf das Sportliche hinweist.»

Auch dem Vorwurf, der Schnee sei bewusst zu Kokain-Linien arrangiert worden, widerspricht er: «Das ist rein zufällig.» Roth erklärt, dass das Plakat außerdem nur einen Teil der ganzen Kampagne darstellen würde und weitere Informationen folgen werden. Dies, damit die Bevölkerung es besser verstehen würde.

«Zeigt, wie verbreitet Kokain ist»

Das «Blaue Kreuz Schweiz» findet das Plakat problematisch. Werbung könne durchaus provozierend sein, aber: «Durch die positive Verbindung von Kokain und Wintersport gehen die negativen Aspekte des Kokainkonsums verloren», so der Pressesprecher der Suchthilfeorganisation. Denn negative Aspekte wie beispielsweise Schädigung der Blutgefäße und verschiedener Organe wie Leber, Herz und Nieren oder die psychische Abhängigkeit und das Risiko einer Überdosis thematisiert die Kampagne nicht.

Für den Suchtexperten zeigt das neue Plakat auch, wie verbreitet der Konsum von Kokain mittlerweile ist. «Die Leute verstehen die subtile Andeutung des Plakates auf den Konsum von Kokain. Das wäre vor paar Jahren undenkbar gewesen.»

