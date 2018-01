Tausende Touristen sitzen in Zermatt fest

Das Oberwallis in der Schweiz versinkt im Schnee. Die Ferienorte Zermatt und Saas-Fee bleiben bis voraussichtlich Mittwoch wegen drohender Lawinen von der Außenwelt abgeschnitten. Tausende Touristen sitzen fest.

Mit kontrollierten Lawinensprengungen wollen Einsatzkräfte die Bahnstrecke nach Zermatt am Mittwoch wieder sicher machen. Die Zufahrtsstraße und die Bahnlinie mussten wegen akuter Lawinengefahr geschlossen werden. Der Ort selbst war nicht bedroht. Die Pisten und Wanderwege ringsum waren aber geschlossen.

Ausgelassene Stimmung

Einige Dutzend Touristen nutzten am Dienstag die eingerichtete Luftbrücke, um sich mit dem Hubschrauber nach Täsch ausfliegen zu lassen. Sie fanden sich mit Koffern am Heliport ein, um Zermatt zu verlassen, wie das Schweizer Fernsehen zeigte. Die meisten Besucher blieben aber. In den Straßen herrschte teilweise ausgelassene Stimmung. Einige Geschäftsleute schenkten umsonst Wein aus, andere richteten kostenlos Käsegerichte an. Geschäfte und Hotelküchen waren gut ausgestattet, wie sie versicherten.

Nach heftigem Schneefall waren auch andere Orte in den Alpen von der Außenwelt abgeschnitten. In Italien saßen etwa 5000 Menschen fest. Im italienischen Wintersportort Sestriere verschüttete eine Lawine ein Wohngebäude, alle Bewohner wurden gerettet. Im Osten Frankreichs suchten Einsatzkräfte nach einem vermissten britischen Skifahrer.





(L'essentiel/nxp/sda/dpa)