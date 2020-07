Brite verschluckt Lachgas-​​Kapsel auf Party

«Keine Chance, dass du das runter bekommst!» Diese Worte brachten einen Stein ins Rollen, der einem 22-jährigen Briten das Leben hätte kosten können. Denn bei dem, was es auf der Party für den Wetteinsatz von 50 Pfund (etwa 58 Euro) zu schlucken galt, handelte es sich um eine Lachgas-Kartusche.

Das wollte der Mann, der von der britischen Presse aus Anonymitätsgründen John Finnson genannt wird, nicht auf sich sitzen lassen. Er nahm die Kapsel, legte sie in den Mund – und schluckte sie. «Das ging runter wie nichts!», zitiert ihn Mirror.co.uk. «Es gab überhaupt keinen Widerstand.» Kurz darauf habe sich Finnson, so heißt es in dem Artikel weiter, für «eine Legende» und «urkomisch» gehalten. Doch die Freude über sich selbst war nur von kurzer Dauer.

Explodierende Eingeweide

Als er einem deutlich nüchterneren Freund vom Verschlucken der Kapsel erzählte, soll dieser sich besorgt gezeigt haben: Ob das nicht gesundheitsschädlich sei? Er überredete seinen Kollegen, sich von einem Uber ins Krankenhaus fahren zu lassen. Mit seiner Besonnenheit rettete er Finnson wohl das Leben.

Denn auch Ärzte zeigten sich ob der Schilderungen und der Röntgenaufnahmen von seinem Bauchraum besorgt. Die metallene Kapsel hatte zwischenzeitlich den Magen des 22-Jährigen erreicht. Und die einzige Fallstudie, die es zum Verschlucken von Lachgas-Kartuschen gab, stammte aus der Rindermedizin. Diese verstärkte ihre Angst, dass in der Kapsel enthaltene Druckgas könnte bei einer spontanen Entladung die Eingeweide ihres Patienten herausreißen.

Magensäure griff bereits Kapsel an

Weil sie selbst nicht weiterwussten, kontaktieren die Notärzte dem Mirror zufolge Fachärzte im ganzen Land und wiesen Finnson währenddessen an, erstmals nichts mehr zu essen und zu trinken, um die Situation nicht noch weiter zu verschärfen. Schließlich dürfte die Säure in seinem Magen der Kartusche schon ordentlich angegriffen haben, wodurch diese immer weiter korrodierte.

Es war ein Luftröhren-Experte, der Finnson schließlich von dem potenziell explosiven Fremdkörper befreite. Und das nicht wie ursprünglich befürchtet, durch Aufschneiden der Bauchdecke, sondern mithilfe «eines kleinen Netzes – von der anderen Seite her», so der 22-Jährige laut Mirror.

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)