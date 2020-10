Zwei Schüler von Regionalzug erfasst

In der Gemeinde Bruckberg bei Landshut in Niederbayern wurden zwei Schüler im Alter von 13 und 17 Jahren von einem durchfahrenden Regionalzug erfasst und tödlich verletzt. Die beiden Brüder wollten den bereits am Bahnhof stehenden Zug in Richtung Landshut erreichen und liefen laut Berichten über die Bahngleise, wo ihnen ein Regionalzug in Richtung München entgegenkam.

Der Bahnübergang Bruckberg sowie die Bahnstrecke sind zurzeit gesperrt und es sind zahlreiche Einsatzkräfte, sowie Mitarbeiter von Kriseninterventionsteams vor Ort. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang nicht bekannt.

(L'essentiel/Zoe Birghan)