Häufung an unerklärlichen Nervenerkrankungen

In der kanadischen Provinz New Brunswick ganz im Osten des Landes geht eine mysteriöse Nervenkrankheit herum. Mehrere Personen sind in den vergangenen Jahren daran erkrankt. Die Beschwerden reichen von Muskelkrämpfen bis hin zu Demenz. Unter den Betroffenen befinden sich viele junge Menschen, die zuvor kerngesund waren. Die Behörden haben laut dem deutschen Nachrichtenportal «Focus» Hinweise darauf, was die Quelle der mysteriösen Beschwerden ist – fast alle Betroffenen hatten zuvor Hummer gegessen.

Der erste Fall trat 2013 auf. Seither haben mehrere Dutzend Betroffene Gedächtnislücken, Muskelkrämpfe oder Gewichtsverlust gemeldet. Auch zu Halluzinationen, Geh-, Sprech-, Seh- und Schreibstörungen sei es gekommen. In einem besonders krassen Fall berichtet eine erst 20-jährige Frau gegenüber «Focus», dass sie an Demenz leide. Seit 2018 sind offiziell 48 Personen erkrankt, neun Menschen starben.

In der Provinz New Brunswick leben 750’000 Menschen. Die Belege, dass hinter den Symptomen der Konsum von Hummer stecken könnte, stammen von Wissenschaftlern, die im Auftrag der Provinz der Sache nachgingen. Statt diese auszuwerten, stellen sich die Behörden nun aber offenbar quer.

Behörden zögern Veröffentlichung von Ermittlungsbericht hinaus

Lange wusste niemand genau, was in New Brunswick vor sich geht. Im April erklärte ein Gremium aus Medizinern, Umweltexperten und Behördenvertretern dann aber, dass 90 Prozent der untersuchten Personen vor ihrer Erkrankung Hummer zu sich genommen hatten.

Wie «Focus» berichtet, erklärten die Expertinnen und Experten, dass vieles auf das Nervengift MBAA hindeute, das in Schalentieren, wie dem Hummer, auftreten kann. Dann aber setzte die Provinzregierung die regelmäßigen Sitzungen mit dem Gremium überraschend aus. Nun steht Verdacht im Raum, dass die Verantwortlichen aufgrund wirtschaftlicher Gedanken nicht handeln. Beim Fischfang handelt es sich nämlich um einen wichtigen Wirtschaftszweig in der Region.

Anwohnerinnen und Anwohner sind enttäuscht

In der Vergangenheit hatten die Verantwortlichen angegeben, der Sache nachzugehen, doch ein Untersuchungsbericht, der für Ende Januar angekündigt worden war, ist bis heute nicht veröffentlicht worden. Zudem kam es zu Verwerfungen zwischen der Provinzregierung, den Behörden in der Hauptstadt Ottawa sowie örtlichen Expertinnen und Experten.

Nachdem die Bundesregierung Geld für eine Untersuchung ausgesprochen hatte, lehnten die Verantwortlichen in der Hauptstadt Fredericton diese ab. Anschließend distanzierten sie sich von der Leiterin eines von ihnen selbst eingesetzten Untersuchungsgremiums. Die Anwohnerinnen und Anwohner in New Brunswick sind enttäuscht und werfen der Regierung Untätigkeit vor. «Die Behörden werden wohl alles auf bekannte Krankheiten wie Alzheimer schieben. Aber 20-Jährige entwickeln doch keine Demenz», sagte jüngst die Stiefmutter der 20-jährigen Erkrankten.

