Kitzlige Frau schreit und löst Polizeieinsatz aus

Die nächtliche Fußpflege einer kitzligen Frau hat in Northeim in Niedersachsen die Polizei auf den Plan gerufen. Nach Angaben der Beamten vom Dienstag hörte ein Passant in der Nacht zum Montag kurz nach Mitternacht mehrfach leise Schreie aus einer Wohnung, vermutete eine Notlage und alarmierte daher die Polizei.

Sofort eilten Einsatzkräfte zu der Adresse. Die Wohnungstür öffnete laut Polizei aber lediglich eine verdutzte 20-Jährige. Sie erklärte, sie sei sehr kitzlig und habe daher beim Abraspeln der Hornhaut ihrer Füße mehrfach leise aufgeschrien. Der jungen Frau sei es «sichtlich peinlich» gewesen, dass dies auch auf der Straße zu hören gewesen sei, berichteten die Beamten weiter. Immerhin konnte der Hinweisgeber seinen Heimweg beruhigt fortsetzen.

(L'essentiel/vro/sda)